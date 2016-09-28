Луценко хоче контролювати розподіл "корупційних проваджень"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що саме його відомство має вирішувати, якими справами воно буде займатися, а які буде передавати до Національного антикорупційного бюро. Він переконаний, що НАБУ не в змозі самостійно боротися проти корупції в державі. Про це він сказав під час свого виступу на прес-конференції у середу, 28-го вересня, повідомляє replyua.net.
«Ми хотіли б запровадити новий наказ щодо припинення суперечок стосовно підслідності між Антикорупційним бюро та іншими відомствами. Тому я вважаю, що вирішення питання розподілу проваджень має займатися саме Генпрокуратура. НАБУ буде отримувати свою частку роботи», - заявив Луценко.
«На сьогоднішній день у нашій країні дуже багато злочинності. Отже регулювати цю ситуацію один невеличкий орган не здатний. Тобто така робота буде неефективною», - зазначив прокурор. Також генеральний прокурор розповів про результати роботи ГПУ та порівняв їх з роботою НАБУ. «Генпрокуратура на сьогоднішній день має всі необхідні умови для того, щоб ефективно боротися проти корупції. НАБУ ж просто не встигає всього опрацювати. Саме тому я готовий взяти значну частку роботи на себе», - підкреслив він.
Горячая тема: Олександр Сотник: Ще одна неприємна новина для Кремля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter