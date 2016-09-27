Екс-"беркутівці" сидітимуть під вартою ще два місяці

Святошинський райсуд міста Київ продовжив термін утримання під вартою ще на 60 діб для п’ятьох колишніх представників спеціального підрозділу «Беркут» Аброськіну Павлу, Маринченку Олександру, Зінченку Сергію, Тамтурі Сергію та Янішевському Олегу, які причетні до вбивства 48-х учасників протесту «Революції гідності». Таке рішення суд прийняв сьогодні, 27-го вересня, повідомляє replyua.net.
Клопотання щодо продовження терміну арешту «беркутівцям» подали прокурори, адже вже 29-го вересня мав би закінчитися термін тримання під вартою. В той самий час адвокати підсудних просили у суддів змінити вид покарання на будь-який інший. Також вони подали клопотання щодо проведення додаткової балістичної експертизи.
Чергове засідання суду щодо справи колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» заплановано на 4-те жовтня на 11:30. Як зазначалося раніше, в лютому поточного року суд вирішив об’єднати декілька проваджень в одне проти п’ятьох колишніх «беркутівців». Під час наступного судового засідання має відбутися розгляд питання щодо результатів додаткової експертизи. У прокуратурі вважають, що це додаткова тяганина, яка все одно закінчиться справедливим судовим рішенням.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter