Зима для богатых: сколько будут платить украинцы за тепло в доме

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Осталось совсем немного времени до того дня, когда все украинцы получат квитанции за отопление по новым тарифам. Replyua.net сообщает, что в этом отопительном сезоне придется раскошелиться даже тем, кто успел оформить субсидии, поскольку только в одной столице отопление подорожало в три с половиной раза за последние пару лет. В НКРЭКУ недавно заявили, что за последнее время, то есть при последних повышениях тарифов, отопление в Украине, в среднем по всем регионам, подорожало больше, чем на 95 процентов. И это только тепло, не говоря уже о горячем и холодном водоснабжении, газоснабжении и электричестве.Недавно эксперты делали заявления о том, что украинцы зря надеются на субсидии – они не помогут спасти семейный бюджет, и за коммуналку будет уходить основная часть доходов. Однако в правительстве уверяют, что малоимущие украинцы будут платить за жилье около 15 процентов от общего дохода на семью. Так ли это на самом деле, нужно серьезно изучать новые тарифы. Начиная с 2014 года, тарифы на тепло возросли ровно в три с половиной раза, и это данные по Киеву. Этой зимой киевляне будут платить почти 33 гривны за один квадратный метр, а еще около трех лет назад отопление стоило всего девять гривен. Тарифы будут разными, поскольку все зависит от того, чем население отапливает свои жилища.Самое дешевое отопление будет для тех, кто «топит» углем и атомной энергетикой, самое дорогое – отопление с помощью газа. «Киевэнерго», к примеру, работает, в основном, на газе, поэтому киевлянам этой зимой никто не позавидует – за небольшую однокомнатную квартиру каждый месяц придется платить 989 гривен, за двухкомнатную площадью до 50 квадратов – 1648 гривен, за трехкомнатную до 70 квадратных метров – 2300 гривен. Прибавьте к этому воду, свет и газ, и набежит круглая сумма, если у вас не оформлены субсидии. По словам экспертов, даже те граждане, которые захотят заняться энергосбережением, как советуют в правительстве, не смогут этого сделать.Дело в том, что в типичных многоэтажках советского образца невозможно установить тепловой счетчик из-за неправильного расположения системы труб. Более того, даже, если гражданин проживает в новостройке и устанавливает счетчик, это не означает, что он сэкономит на платежах – потребление может быть даже больше, ведь все зависит от того, сколько тепла потребляет по факту весь дом, а не одна квартира. С субсидиями также не все украинцы получат хорошую «скидку» на отопление, поскольку льготы рассчитываются только на определенную площадь жилья. Например, для всех семей субсидия может покрыть отопление только 32,2 квадратных метров плюс 13,6 квадратных метров на каждого человека, который прописан на жилплощади.Допустим, у вас семья из 3-х человек, и это значит, что государство компенсирует затраты только на 76,7 квадратных метров. В Киеве за 76,7 квадратов нужно заплатит 2554 гривны. За эту площадь семья получит субсидию, но, если она проживает на площади в сто квадратных метров, за 23 квадрата придется платить по новым тарифам. Сложнее всего придется одиноким пенсионерам, которые проживают в больших квартирах. Если бабушка прописана одна в квартире площадью 80 квадратов, государство компенсирует только 48,8 квадратов, а за отопление остальных 31,2 квадратных метров придется платить по самым высоким тарифам. Сумма за коммуналку будет больше, чем пенсия.