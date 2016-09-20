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Пономарь: важные «газовые» новости

Пономарь: важные «газовые» новости
Начинается вторник очень насыщенной недели, и сегодня несколько важных событий, в том числе и две «газовые» новости. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, Еврокомиссия, Азербайджан, Туркменистан, Грузия и Турция обсуждают возможности поставок до тридцати миллиардов кубометров газа в государства Евросоюза.

Кроме того, впервые и Украина импортировала сжиженный газ, и это произошло в терминале порта «Черноморск» - было отгружено две с половиной тысячи тонн топлива, привезенного из Египта. Также, отмечает Пономарь, пришли еще две важные новости: США создадут службу для тайной проверки прокуроров в Генпрокуратуре Украины, кроме того, специальная миссия Соединенных Штатов передала Кабмину Украины рекомендации по реформе таможенной системы.

Приходят новости из США, пишет эксперт, - на Генассамблее ООН Катар назвал крымских татар, проживающих в Крыму, украинскими гражданами. Еще одна новость для хорошего настроения – баррель нефти сегодня торгуется по 45 долларов, а все остальное – без изменений, как было спрогнозировано ранее.

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