Гройсман: подробно о начислении субсидий

В эфире телеканала 1+1 украинский премьер Владимир Гройсман подробно разъяснил ситуацию с субсидиями для населения – кто получит льготы, как их нужно правильно оформлять, и кто из украинцев может претендовать на получение субсидий наличными, передает replyua.net. По словам Гройсмана, в середине нового отопительного сезона субсидии будут получать около девяти миллионов украинских семей, и коммуналка будет им обходиться примерно в 15 процентов от общего дохода всех членов семьи, и именно по этой причине правительство рекомендует гражданам не затягивать с оформлением льгот, поскольку государству проще предоставить адресную помощь семьям, нежели коммунальным предприятиям страны.
Премьер-министр объяснил, что на сегодняшний день субсидии получают только шесть миллионов семей, и государство выделит помощь абсолютно всем, кто действительно в ней нуждается, более того, предусмотрена новая программа субсидирования, и теперь будут лишены дотаций «Нафтогаз», теплокоммунэнерго и все остальные. Эти дотации обходились государству в сотни миллиардов, поэтому было решено пересмотреть программу субсидирования и сделать акцент в пользу граждан с низким уровнем доходов.
Платить по самым высоким тарифам будут лишь те украинцы, которые имеют дорогие автомобили, роскошные загородные дома и очень высокий доход. Бюджет предусматривает ту сумму средств, которые могут получить до девяти миллионов семей, и денег хватит на всех, заверил Гройсман. По его словам, единственное, в чем пока сомневается правительство, так это то, что сумма, выделенная на субсидии, не сможет покрыть очередной рост тарифов, однако реальную картину можно будет получить лишь после того, как все нуждающиеся пройдут оформление субсидий. Впрочем, подчеркнул премьер, граждан не должна волновать эта проблема, поскольку поиском денег будет заниматься правительство, и с этой проблемой можно справиться, изыскав дополнительное финансирование.
Более того, государство уже приступило к работе над тем, чтобы выдать субсидии наличными тем гражданам, которые вели энергоэффективное хозяйство. К концу отопительного сезона все украинцы, которые сэкономили ресурсы, смогут рассчитывать на денежное «поощрение», заявил премьер. Однако пока неизвестно, в какой период времени эти деньги будут выплачены, но правительство работает и над этим вопросом.
Напомним, что ранее Кабинет министров заявил о том, что система начисления субсидий в Украине изменится. Раньше при оформлении работники соцзащиты учитывали доходы неработающих пенсионеров за двенадцать месяцев, теперь они будут обращать внимание только на доход за последний месяц. Кроме того, семьи, которые успеют оформить льготы до начала отопительного сезона, больше не будут постоянно ходить в органы соцзащиты, чтобы переоформлять субсидии, - эта процедура станет автоматической, как и пересчет субсидий. Откажут в субсидиях тем украинцам, которые совершали за последний год крупную покупку на сумму выше 50 тысяч гривен, украинцам, скрывающим свои доходы или имеющим очень высокую «белую» зарплату.
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