валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

У Генконсульства РФ в Одессе беспорядки – задержаны активисты ПС

У Генконсульства РФ в Одессе беспорядки – задержаны активисты ПС
Выборы в Госдуму в РФ в Одессе не обошлись без беспорядков – правоохранители задержали активистов Правого сектора. Как передает replyua.net со ссылкой на Главное управление Нацполиции по Одесской области, о задержании активистов рассказала Дарья Ярчук, специалист отдела коммуникаций.

По ее словам, задержанные активисты пришли к зданию Генконсульства России и нарушили порядок – они оскорбляли сотрудников полиции, которые сегодня находятся на дежурстве и охраняют диппредставительство России в Одессе. Ярчук отметила, что сейчас все задержанные активисты ПС уже находятся в одном из отделов полиции, и на них составляют административные протоколы. На местных телеканалах рассказывают, что активисты напали на сотрудников полиции, поскольку те препятствовали активистам в их действиях – задержанные пытались перекрыть вход в Генконсульство избирателям, пришедшим проголосовать.

Активистам не понравилось, что полицейские встали на защиту избирателей, и они кинулись в драку. Среди задержанных – Сергей Стерненко, председатель Правого сектора в Одессе. Активисты заявили, что выборы в Госдуму РФ нельзя проводить на территории Украины из-за российской агрессии.

Горячая тема: Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
10260

Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий сприяти переговорному процесу щодо забезпечення безпеки на сході України, як посередник. За словами політичного аналітика Павла Нусса, в Кремлі у «царя


Свежие новости

Захарченко выступил с новыми угрозами

Тука: в Крыму нет ни одного иностранного наблюдателя

Айдер Муждабаев: Российская оппозиция провалила тест на прозрачность

Кох: Клинтон ждут печальные новости

Российский блогер посмеялся с «фейковой» российской оппозицией

В России фиксируют очень низкую явку на выборах

У Москві в розпалі вибори: повним ходом ідуть «каруселі»

Расмуссен дал самый позитивный прогноз для Украины

Гловацьки визнав перемогу Усика і терміново хоче реванш

У Генконсульства РФ в Одессе беспорядки – задержаны активисты ПС

В украинском футболе тотальная коррупция, – спортивный журналист

В «день тишины» в Крыму шла агитация

Олександр Усик: «Найбільше хочу додому, до дітей»

Украина наращивает экспорт меда

Бархатный сезон в Украине: лучшие места для отдыха

Похудение с помощью яблок

Таран: Главная интрига выборов в Госдуму РФ в том, как уже завтра поведет себя Запад

Усик стал чемпионом и побил рекорд

Російський пропагандист в ООН продемонстрував всьому світові, як люблять спорт в РФ – Карл Волох

В Украине идут выборы в Госдуму РФ – подробности

 Новости за день