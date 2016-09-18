У Генконсульства РФ в Одессе беспорядки – задержаны активисты ПС

Выборы в Госдуму в РФ в Одессе не обошлись без беспорядков – правоохранители задержали активистов Правого сектора. Как передает replyua.net со ссылкой на Главное управление Нацполиции по Одесской области, о задержании активистов рассказала Дарья Ярчук, специалист отдела коммуникаций.
По ее словам, задержанные активисты пришли к зданию Генконсульства России и нарушили порядок – они оскорбляли сотрудников полиции, которые сегодня находятся на дежурстве и охраняют диппредставительство России в Одессе. Ярчук отметила, что сейчас все задержанные активисты ПС уже находятся в одном из отделов полиции, и на них составляют административные протоколы. На местных телеканалах рассказывают, что активисты напали на сотрудников полиции, поскольку те препятствовали активистам в их действиях – задержанные пытались перекрыть вход в Генконсульство избирателям, пришедшим проголосовать.
Активистам не понравилось, что полицейские встали на защиту избирателей, и они кинулись в драку. Среди задержанных – Сергей Стерненко, председатель Правого сектора в Одессе. Активисты заявили, что выборы в Госдуму РФ нельзя проводить на территории Украины из-за российской агрессии.
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