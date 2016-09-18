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Украина наращивает экспорт меда

Украина наращивает экспорт меда
С января по август текущего года украинские производители экспортировали 23 тысячи 397 тонн меда на общую сумму в 43 миллиона долларов. Как информирует replyua.net, об этом сообщили в Государственной фискальной службе. Как стало известно, главным импортером украинского меда в этом году стала Германия.

Производители из Украины направили немецким покупателям продукции на сумму 17,6 миллионов долларов, что достигает сорока процентов от общего объема. Также большое количество меда экспортируется Украиной в Соединенные Штаты – с января по август покупатели из США получили от украинских производителей продукцию на сумму восемь миллионов долларов, и это почти 19 процентов от общего объема экспорта.

На третьем месте по объему продажи меда из Украины остается Польша – около 16 процентов от общего объема на сумму в 7 миллионов 200 тысяч долларов. Импорт меда в Украину минимальный – за восемь месяцев 2016 года он приблизился к 300 тысячам долларов. Сейчас Украина импортирует мед из Испании, Польши, а также Чехии, которая остается лидером по импорту этой продукции.

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