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Під час навчання загинув один військовий ЗСУ

Під час навчання загинув один військовий ЗСУ
На одному з навчальних полігонів Західного регіону солдат Збройних сил України отримав вогнепальне поранення, яке призвело до смерті, в результаті підготовки по вогневій підготовці. Про це сьогодні, 17-го вересня, інформує прес-центр Оперативного командування Захід, передає replyua.net.

«Вчора, близько о 22-й годині на одному з полігонів Західного регіону під час проходження чергових навчань з вогневої підготовки, під час виконання стрільби з табельної зброї бойових машин, у темний період доби були порушені правила техніки безпеки», - йдеться у інформаційному листі. «За непідтвердженою інформацією стало відомо, що одна з бойових машин загубилася у місцевості. Екіпаж прийняв бортове освітлення БМП за підсвічування мішені. Командир, який керував навчаннями, виявивши явні ознаки порушення техніки безпеки, та віддав наказ терміново припинити вогонь. Проте це вже було дещо запізно. Бойова машина виконала кілька пострілів», - зазначили військові.

В результаті пробиття броньової заслони башти, один з військовослужбовців отримав вогнепальне поранення. На місці трагедії медична рота надала першу допомогу пораненому. Після чого його було направлено до медичної установи. «Під час вивезення потерпілого в машині швидкої він помер», - підкреслили у повідомленні.

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