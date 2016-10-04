Эксперты: продажи жилья в Киеве падают, но растет аренда

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Киеве в сентябре текущего года уменьшилось на десять процентов по сравнению с августом, и сумма сделок составила 23,4 миллиона долларов. Как информирует replyua.net, такие данные предоставили в пресс-службе агентства недвижимости «Благовест».
В сообщении говорится о том, что продажи жилья в сентябре упали, однако резко возрос спрос на аренду квартир. В прошлом месяце по аренде недвижимости в столице провели около 450 сделок, и это на пять процентов больше, чем в августе, который считается самым пиковым месяцем в году. Уровень затрат на аренду жилья в Киеве также вырос – примерно на один процент, достигнув 247 тысяч долларов. Что касается продаж квартир, то в сентябре больше всего сделок пришлось на Дарницкий, Святошинский, Оболонский, Голосеевский и Днепровский районы.
В этих районах покупали недвижимость стоимостью до 50 тысяч долларов. В ценовом сегменте от 100 до 200 тысяч долларов лидируют Печерский и Голосеевский районы. Квартиры стоимостью от 50 до 100 тысяч чаще всего покупали в Святошинском, Печерском, Оболонском и Голосеевском районах.
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