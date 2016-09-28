валюта
СпецтемаКобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме

Составлен рейтинг лучших киевских новостроек

Составлен рейтинг лучших киевских новостроек
Сотрудники рейтингового агентства «Евро-рейтинг» снова составили список новостроек Киева с самыми комфортными жилищными условиями. Как сообщает replyua.net, данные были приведены по итогам второго квартала текущего года, и целью такого рейтинга стала возможность оценить характеристики новых жилищных комплексов в самых разных категориях и классах.

Также этот рейтинг, по мнению экспертов, поможет потенциальным покупателям сделать правильный выбор. При составлении рейтинга эксперты оценивали более ста комплексов, принадлежащих 26 застройщикам. Жилье оценивалось по двум десяткам различных параметров, и в итоге победителями стали жилищный комплекс «Бульвар Фонтанов», застройщиком которого является компания UDP, а также победил застройщик К.А.Н. Девелопмент. В первом квартале этого года победителям рейтинга также становился «Бульвар фонтанов» в классе жилья «элит».

В классе «эконом» победу одержал жилищный комплекс «Академ Парк», застройщиком которого является УКРБУД. Жилищный комплекс «Комфорт Таун», построенный К.А.Н. Девелопмент, победил в категории «жилье класса комфорт». В категории «лучшее жилье бизнес-класса» победителем стал застройщик К.А.Н. Девелопмент с жилым комплексом «Централ Парк».

Горячая тема: С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
27 сен 2016
17988

Павло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Зачистка усіх, хто 2014 року робив «Русскую весну» в Луганську триває. На переконання українського блогера Павла Правого «чистять» усіх, хто хоч щось знав, або хоча б теоретично міг знати про те, що


Свежие новости

Саркози сделал заявление по Brexit

Колишнього представника Мартиненка призначили в ГПУ

Чирнію змінили місце утримання в РФ

В Израиль приходят телеграммы с соболезнованиями – мировые лидеры прощаются с Шимоном Пересом

Брэд Питт умер – новый вирус от хакеров

Після смерті у віці 93 років Шимон Перес став донором

Панфилов: Путин так и не понял, для чего он сидит в Кремле

У "Домодєдово" затримали колишнього очільника київської ДАІ

Україна продовжує сповзати у рейтингу конкурентоспроможності

СЦКК каже, що Україна готова до розведення сил

Итоги туристического сезона в Украине: главные победы и ошибки

МВФ планує обговорити з Україною подальші реформи

Гиркин: стратегия Путина разочаровывает

Шендерович: вся власть в России – это уголовники

Свадьба в Винницкой области закончилась кровавыми разборками

Олещук: после заключения перемирия Россия захватывает новые территории

Кирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році

Обама дал оценку дебатам Трампа и Клинтон

Підбірка найважливіших новин від політолога Євгена Магди

В Украине резкое подорожание овощей и курятины

 Новости за день