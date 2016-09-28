Составлен рейтинг лучших киевских новостроек

Сотрудники рейтингового агентства «Евро-рейтинг» снова составили список новостроек Киева с самыми комфортными жилищными условиями. Как сообщает replyua.net, данные были приведены по итогам второго квартала текущего года, и целью такого рейтинга стала возможность оценить характеристики новых жилищных комплексов в самых разных категориях и классах.
Также этот рейтинг, по мнению экспертов, поможет потенциальным покупателям сделать правильный выбор. При составлении рейтинга эксперты оценивали более ста комплексов, принадлежащих 26 застройщикам. Жилье оценивалось по двум десяткам различных параметров, и в итоге победителями стали жилищный комплекс «Бульвар Фонтанов», застройщиком которого является компания UDP, а также победил застройщик К.А.Н. Девелопмент. В первом квартале этого года победителям рейтинга также становился «Бульвар фонтанов» в классе жилья «элит».
В классе «эконом» победу одержал жилищный комплекс «Академ Парк», застройщиком которого является УКРБУД. Жилищный комплекс «Комфорт Таун», построенный К.А.Н. Девелопмент, победил в категории «жилье класса комфорт». В категории «лучшее жилье бизнес-класса» победителем стал застройщик К.А.Н. Девелопмент с жилым комплексом «Централ Парк».
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