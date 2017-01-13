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СПП – новый инновационный вид продажи недвижимости или лишние трата времени?

СПП – новый инновационный вид продажи недвижимости или лишние трата времени?
Рынок украинкой недвижимости пополнил новый вид продажи, получивший название СПП. Аббревиатуру можно расшифровать как систему партнерских продаж. Она представляет собой особый механизм, позволяющий потребителю приобретать жилье, но при этом не оплачивая услуги, предоставляемые со стороны риэлтора. Так, продавец старается привлечь к своему объекту как можно больше коллег, стимулируя их роботу определенным вознаграждением передает replyua.net.

Все расходы на оплату услуг риэлтора покрывает продавец, который выставил недвижимость на продажу. Он заключает с агентом по продажам уникальный договор, что вполне обычно за рубежом. Сегодня работать на подобных условиях и заключать соответствующие договора способны далеко не все риэлторы, что обусловлено банальной привычкой. Так, продавцу в диковинку оплачивать услуги специалистов по продажам недвижимости. В Украине сложилась традиция, что риэлтор получает финансовое вознаграждение за свои услуги именно от покупателя.

Активное использование механизма СПП в будущем может привести к разработке определенных правил работы продавцов недвижимости, а также созданию определенного кодекса этики. Согласно мнению экспертов, СПП имеет право на существование и может развиться достаточно быстро. Сегодня стремительно растет число объявлений о продаже недвижимых объектов, имеющих пометку СПП. Важно понимать, что риэлторы не являются конкурентами. Напротив, они партнеры, которые всячески помогают клиенту продать свое жилье как можно дороже и по наиболее выгодным условиям. Тогда как второй риэлтор помогает покупателю найти объект с лучшим ценником и соответствующими условиями. Каждый из них направлен на конечный результат в положительную сторону клиента.
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