В Гонконге началась продажа самых маленьких квартир в мире

Застройщиков вдохновили крошечные комнаты в студенческих общежитиях, и они решили, что на мини-квартиры будет очень большой спрос из-за невысокой стоимости, сообщает replyua.net со ссылкой на АВС.
В сообщении говорится о том, что, несмотря на площадь в 14 квадратных метров, квартиры будут доступны далеко не всем, поскольку жилье в Гонконге очень дорогое, и его не могут позволить себе молодые семьи. Застройщики при этом утверждают, что идут на такой шаг из-за невозможности продать большие квартиры. Цены в Гонконге растут каждый месяц, причем не только на жилье. К примеру, чашка кофе в обычном кафе сейчас стоит не меньше восьми долларов.
В начале этого года был составлен рейтинг городов и стран с самыми дорогими квартирами, и Гонконг оказался на первом месте. Административный район Китая уже давно многие эксперты называют «недоступным миром», поскольку обычные китайцы не смогут позволить себе даже отдохнуть в Гонконге. Впрочем, эксперты дают неутешительный прогноз: в следующем году жилье в Гонконге опять подорожает.