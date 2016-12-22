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В Украине увеличиваются темпы строительства жилья

В Украине увеличиваются темпы строительства жилья
С января по ноябрь текущего года строительство жилья в Украине увеличилось на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, передает replyua.net со ссылкой на Новое время.

В Государственной службе статистики привели новые данные – объемы работ по строительству объектов в Украине в текущем году превысили сумму в 59 миллиардов гривен. На долю строительства нежилых зданий приходится 15 миллиардов гривен, и рост в этом сегменте превышает 19 процентов. Доля строительства жилых домов увеличилась до 15 миллиардов гривен, или на 13 процентов. Объемы работ по строительству других объектов возросли на 16 процентов и достигли 30 миллиардов.

При этом объемы работ по текущему ремонту в этом году составили чуть больше восьми процентов, по капитальному ремонту – почти десять процентов, остальные 81 процент приходятся только на новое строительство. Что касается строительных предприятий столицы, то они увеличили объемы работы в 2016 году на 24,8 процентов, выполнив почти 24 процента от общего объема работ в Украине.
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