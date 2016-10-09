Як правильно вибрати новобудову: поради будівельника

Купівля квартири в споруджуваному будинку – справа відповідальна та й після покупки не варто розслаблятися, варто спостерігати за процесом: чи добудують вчасно, все йде за планом? Як самостійно оцінити якість будівництва, які основні етапи будівництва і скільки часу потрібно, щоб звести будинок? Коли варто турбуватися про долю майбутньої квартири, а коли причин для тривог немає? Секретами поділився виконавчий директор однієї з будівельних компаній Владислав Шалімов, передає replyua.net.
За його словами, перш ніж укладати угоду про купівлю квартири в першу чергу треба визначитися зі схемою покупки. Одна з найбільш надійних – договір участі в пайовому будівництві. Потім треба вибрати забудовника, перевіривши його надійність: запитайте документи, які він зобов'язаний надати (наприклад, дані про засновників і державну реєстрацію, проектну документацію та ін.), Зверніть увагу на його репутацію – скільки проектів введено в експлуатацію, чи були порушені терміни введення і так далі.
Також варто з'ясувати, за якою технологією і з чого будується будинок, щоб розуміти характеристики майбутнього житла, - про це повинен розповісти забудовник.
Один з найбільш традиційних, перевірених багатовіковим досвідом матеріалів – цегла, а ось з дерева у нас в країні багатоповерхові будинки поки не будують. Цегла міцна, забезпечує високу тепло- і звукоізоляцію. Однак це один з найдорожчих матеріалів – вартість житла в таких будинках досить висока. Крім того, цегляні будинки будуються довше, ніж з більш сучасних матеріалів.
Наприклад, набагато менше часу йде на будівництво панельних будинків. Великі панелі шаруватої структури використовуються для створення багатоповерхових будинків до 20 поверхів. Будинки виходять теплими і міцними, але з поганою звукоізоляцією. Ще один мінус панельних новобудов – неможливість якісної перепланування, оскільки в таких будинках не можна зносити стіни.
Блокові будинки майже не поступаються цегляним за параметрами тепло- і звукоізоляції. Але найперспективнішою технологією в масовому будівництві можна назвати каркасно-монолітну, яка поєднує в собі головні переваги цегельних і панельних будинків – швидкість будівництва і високі якісні характеристики, а також можливість робити перепланування.
На те, з чого планується будувати міжкімнатні перегородки, теж варто звернути увагу. Для їх створення може використовуватися цегла або блоки з пінобетону, керамзитобетону, силікату, керамзитобетону, газосиликату.
Один з кращих варіантів – цегла. Такі ж характеристиками (високі тепло- і звукоізоляція, міцність) мають силікатні блоки, перегородки з яких навіть перевершують цегляні – по стандартам екологічності. Справа в тому, що ці блоки виробляються з тих же матеріалів, що й цегла, але вони мають великі розміри, завдяки чому для кладки стін з них потрібно значно менше цементу.
Решта блоки, керамзитобетонні, пінобетонні, газосиликатні, як правило, відрізняються досить хорошими теплоізоляційними показниками, але при цьому мають не дуже високу міцність.
Приступаючи до вибору новобудови обов'язково з'ясуйте, яка компанія є генпідрядником на об'єкті – хто де-факто буде будувати ваш будинок? Відвідайте будівельний майданчик. Найперше, на що необхідно звернути увагу на місці – це інформаційний щит учасників будівництва. На ньому обов'язково повинні бути вказані дані забудовника і генпідрядника, а також контакти керівництва будівництва, наприклад, начальника ділянки або старшого виконроба.
Не зайвим буде відвідати інші об'єкти цього підрядника, щоб переконатися в їхній якості. Від того, хто є фактичним виконавцем робіт, залежить, наскільки якісно ведеться будівництво, і якими характеристиками володітиме ваше майбутнє житло.
Після можна перевірити умови, створені на майданчику – наскільки там чисто, як зберігаються матеріали. Крім того, про фінансовий стан забудовника говорить і уніформа працівників, загальна культура виробництва. Якщо всі процеси налагоджені, дотримуються правила, це добра ознака.
Взагалі кажучи, також перед покупкою бажано простежити, як ведеться будівництво, з якою швидкістю – протягом хоча б кількох місяців. Якщо темпи відстають від нормальних, це означає, що у забудовника якісь складнощі. В середньому будівництво, наприклад, монолітного двохсекційного 17-поверхового будинку триває близько півтора роки. На створення котловану і фундаменту йде приблизно 3-4 місяці, на зведення самої «коробки» будинку – 6-8 місяців, на створення покрівлі, фасадів, прокладки внутрішніх інженерних мереж, кладку міжкімнатних перегородок, а також внутрішню обробку – приблизно 5 місяців.
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