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С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы

С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы
Украинцы, получившие квитанции на налог на роскошь и не оплатившие их, с 1 октября будут вынуждены оплатить не только квитанцию – им начислят штраф за задержку оплаты.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, размер штрафа составит 20 процентов от налога. Этот налог на недвижимость украинцы теперь должны оплачивать только один раз в год, и он будет начисляться только тем гражданам, в собственности которых дома или квартиры с большой площадью. Налог платится на дома площадью больше 120 квадратных метров и на квартиры площадью больше 60 квадратных метров. Размер налога устанавливается индивидуально, местными советами, однако он не может превышать двух процентов от минимальной оплаты труда.

В следующем году правительство повысит «планку» до трех процентов. Налог нужно было заплатить еще до 1 сентября, и в сентябре штраф достигал только десяти процентов. Однако, согласно закону, если срок задержки оплаты превышает 60 дней, штраф увеличивается до 20 процентов. Если и через два месяца владелец недвижимости не заплатит налог, дело может дойти до суда и конфискации имущества.

Горячая тема: Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто
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