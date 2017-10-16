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Ученые назвали еще один фактор, влияющий на здоровье человека

Ученые назвали еще один фактор, влияющий на здоровье человека
Специалисты установили, что длина ног влияет на здоровье человека – чем длиннее ноги, тем здоровее люди, особенно длина ног влияет на женское здоровье, сообщает replyua.net.

Исследователи провели эксперимент пригласив для участия в нем около двухсот добровольцев. Выяснилось, что коротконогие люди больше других подвержены диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Также у них повышен уровень триглицерида, что характерно для людей с нарушенным давлением. Также ученые доказали, что длина ног влияет не только на самочувствие, но и на оценку окружающих.

По статистике, шансов познакомиться на улице или в общественном месте больше у длинноногих мужчин и женщин, а люди с короткими ногами кажутся менее привлекательными. Также специалисты доказали, что на длину ног влияет не только генетика, но и хорошее питание в детстве.
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