Ученые назвали еще один фактор, влияющий на здоровье человека

Специалисты установили, что длина ног влияет на здоровье человека – чем длиннее ноги, тем здоровее люди, особенно длина ног влияет на женское здоровье, сообщает replyua.net.
Исследователи провели эксперимент пригласив для участия в нем около двухсот добровольцев. Выяснилось, что коротконогие люди больше других подвержены диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Также у них повышен уровень триглицерида, что характерно для людей с нарушенным давлением. Также ученые доказали, что длина ног влияет не только на самочувствие, но и на оценку окружающих.
По статистике, шансов познакомиться на улице или в общественном месте больше у длинноногих мужчин и женщин, а люди с короткими ногами кажутся менее привлекательными. Также специалисты доказали, что на длину ног влияет не только генетика, но и хорошее питание в детстве.