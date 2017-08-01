валюта
СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Эксперты: 2 августа – день начала процесса гибели Земли

Эксперты: 2 августа – день начала процесса гибели Земли
Исследователи, занимающиеся изучением количества потребляемых на планете ресурсов, заявили о том, что 2 августа 2017 года на Земле прекратится добыча возобновляемых ресурсов, и этот день станет «началом конца».

Как сообщает replyua.net, исследователи отметили, что потребности людей с каждым годом только возрастают, быстрое развитие технологий и промышленности требует уже дополнительных ресурсов, а они на планете заканчиваются. По оценкам экспертов, в 2030 году человечеству потребуется еще одна планета, которая была бы богата такими же ресурсами, как и Земля. И только таким способом можно решить проблему нехватки ресурсов. Экологи уже собираются выйти в Берлине на акцию протеста в связи с таким заявлением ученых. Они напомнят чиновникам и политикам о том, что возобновляемые ресурсы на Земле заканчиваются, и совсем скоро планета может погибнуть.

Если люди и дальше будут расходовать ресурсы в таких объемах, им придется исследовать космос в поисках планеты, похожей на Землю. Если планета не будет найдена, в скором будущем человечество погибнет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ляшко вимагає відкликати американського посла в Україні

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
31 июл 2017
5354

Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

С завтрашнего дня, с 1 августа, в Украину придет аномальная жара, которая распространится на все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке украинцев предупредила

31 июл 2017
4883

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

Павел Бондаренко, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что для украинцев, которые любят «русский мир», Путин открыл путь, подписав указ об упрощении получения гражданства

Последние новости

Олег Пономарь: рынок земли – это очень хорошие сапоги, раз так антиукраинские силы его панически боятся

США зафиксировали высокий уровень активности северокорейской подводной лодки

У МЗС Німеччини вважають, що нові санкції США проти РФ суперечать інтересам ЄС

Будет только шок: фотографы показали, как выглядят знаменитости на пляже

Роман Шрайк: Саакашвили не будет сидеть сложа руки за границей, он будет мстить Порошенко и Украине

Рабинович: процесс по смене власти в РФ прошел большую часть пути

Грібаускайте побоюється, що РФ може використати Білоруську АЕС як зброю проти Литви

Стала известна причина массовых пожаров в ресторанах Одессы

После встречи с Путиным Трамп с борта самолета сообщил своему сыну, как вести себя со следствием

Пономарь: интересные военные новости и снова санкции

Люди Медведчука устроили телемост между матерями Украины и оккупированных территорий

Трамп вирішив звільнити нового директора з комунікацій

Медики: отеки ног могут свидетельствовать о тяжелейших заболеваниях

МЗС Росії запросило в гості українського пілота Акопова

Джаред Лето заменит покойного Дэвида Боуи в новой картине

Во Львовской области построят завод по производству кабельных сетей

Эксперты: 2 августа – день начала процесса гибели Земли

Толстушка смогла сбросить больше 80 кг за год и стать моделью, - фото

У России грандиозные военные планы

Бирюков показал, как сейчас кормят украинских военных

 Новости за день