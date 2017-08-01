Эксперты: 2 августа – день начала процесса гибели Земли

Исследователи, занимающиеся изучением количества потребляемых на планете ресурсов, заявили о том, что 2 августа 2017 года на Земле прекратится добыча возобновляемых ресурсов, и этот день станет «началом конца».
Как сообщает replyua.net, исследователи отметили, что потребности людей с каждым годом только возрастают, быстрое развитие технологий и промышленности требует уже дополнительных ресурсов, а они на планете заканчиваются. По оценкам экспертов, в 2030 году человечеству потребуется еще одна планета, которая была бы богата такими же ресурсами, как и Земля. И только таким способом можно решить проблему нехватки ресурсов. Экологи уже собираются выйти в Берлине на акцию протеста в связи с таким заявлением ученых. Они напомнят чиновникам и политикам о том, что возобновляемые ресурсы на Земле заканчиваются, и совсем скоро планета может погибнуть.
Если люди и дальше будут расходовать ресурсы в таких объемах, им придется исследовать космос в поисках планеты, похожей на Землю. Если планета не будет найдена, в скором будущем человечество погибнет.