Ученые: через 5 лет с Землей столкнется комета-убийца

Астрономы обнаружили огромную комету, которая на большой скорости приближается к Земле. Как информирует replyua.net, столкновение кометы с Землей может произойти уже через 5 лет, в 2022 году.
Что самое примечательное – ученые назвали небесное тело «матерью Тунгусского метеорита». Дело в том, что в 1908 году небольшой осколок именно этой кометы упал в России, возле реки Подкаменная Тунгуска. Более ста лет назад осколок кометы нанес огромный ущерб большому региону – взрыв при падении был сопоставим с ударом водородной бомбы. Как считают исследователи, вероятность столкновения с Землей кометы очень высокая, и, если это произойдет, на планете никто не выживет.
Траектория движения кометы, как отмечают ученые, не меняется, и в 2022 году она приблизится на очень опасное расстояние к Земле. Напомним, что ученые из Великобритании обнаружили доказательства того, что примерно в 10950 г до нашей эры Земля столкнулась с кометой, которая уничтожила мамонтов и положила началу расцвету цивилизации людей.