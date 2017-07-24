Ученые разрабатывают проекты для борьбы с изменениями климата

Специалисты из десятков государств разрабатывают проекты, с помощью которых можно будет бороться с процессом изменения климата на Земле.
Как информирует replyua.net, исследователи отметили, что на сегодняшний день единственным доступным методом борьбы с глобальным потеплением является сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Для этого в 2015 году лидирующие государства подписали в Париже проработанный документ, позволяющий надеяться, что рост температуры на планете если не полностью остановится, то хотя бы значительно снизится. Впрочем, сейчас этот проект находится под большим вопросом, поскольку Дональд Трамп решил, что США должны выйти из Парижского соглашения.
Еще одним реальным способом борьбы с изменениями климата ученые называют выброс серы в верхние слои атмосферы, но это очень сложный и затратный проект, поскольку будет обходиться дороже 20 миллиардов долларов ежегодно. Выброс серы поможет отразить солнечные лучи и дать остыть Земле.