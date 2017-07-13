Ученые: в 2017 году к Земле приблизится почти тысяча опасных астероидов

Ученые из Соединенных Штатов заявили о том, что в текущем году к Земле на минимальное расстояние приблизятся около 900 крупных астероидов, которые входят в так называемую опасную группу.
Как сообщает replyua.net, ученые из Смитсоновской астрофизической обсерватории провели масштабное исследование движения объектов в космосе и установили, что до конца 2017 года на опасном расстоянии от нашей планеты пролетят 887 астероидов. При этом исследователи заявили, что, хотя вероятность столкновения остается небольшой, ученые при этом отмечают, что постоянно следят за астероидами, проводя мониторинг по траектории их движения.
Впрочем, даже вовремя предсказав траекторию движения и возможное столкновение, ученые не смогут сделать ничего, чтобы остановить приближение объекта. Сейчас потенциально опасными для Земли считаются больше 16 тысяч астероидов. Один из самых крупных объектов промчался мимо Земли 11 июля.