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Ученые: некоторые продукты вызывают наркотическую зависимость

Ученые: некоторые продукты вызывают наркотическую зависимость
Специалисты из университета Мичигана утверждают, что некоторые продукты питания могут привести к привыканию, и зависимость от них становится похожей на ту, которую испытывают наркоманы, передает replyua.net.

По словам ученых, прежде всего, нужно остерегаться частого употребления чипсов и пиццы и всех остальных полуфабрикатов, содержащих большое количество жиров с быстрой абсорбацией и рафинированные углеводы. Такие продукты вызывают физическое привыкание, и от них будет очень трудно отказаться, если человек на протяжении некоторого времени ежедневно включал эти полуфабрикаты в свой рацион.

Эксперты также отметили, что в небольших количествах чипсы, сухарики, бургеры или пицца привыкания не вызовут, однако, к примеру, ежедневно употребление отварного мяса и овощей вообще не может вызвать зависимости, поскольку речь идет о здоровых продуктах. Специалисты предупредили о том, что самая большая опасность кроется в ежедневном употреблении пиццы. Дело в том, что в пиццу добавляют много сыра, а в этом продукте содержится казеин, вызывающий наркотическую зависимость.
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