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Компания SpaceX успешно запустила еще одну ракету

Компания SpaceX успешно запустила еще одну ракету
ВВС сообщает, что сегодня на авиабазе Ванденберг, расположенной на калифорнийском побережье, состоялся успешный запуск еще одной ракеты Falcon 9. Компания SpaceX возобновила полеты после четырехмесячного перерыва, - передает replyua.net.

Успешный запуск произошел сегодня в 9:54 утра по местному времени. Через несколько минут после запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформе в Тихом океане. Он станет первым из серии запусков, которые позволят доставить на орбиту десятки спутников для глобальной мобильной спутниковой телефонной сети, принадлежащей компании Iridium. SpaceX планировала начать запуски еще неделю назад, однако ее планам помещала штормовая погода.

На борту ракеты, успешно запущенной сегодня, находятся 10 космических спутников, принадлежащих компании Iridium. Ожидается, что в общей сложности на орбиту будут запущены 81 ступтник, произведенный компанией «Thales Alenia Space». Эти колоссальные возможности дадут новый толчок развитию уже устаревающей компании Iridium, предоставляющей услуги мобильной связи. Генеральный директор компании Мэтт Дэш заявил, что очень доволен запуском. Он заявил, что это положило начало новому проекту, реализация которого завершиться через 7-10 лет.
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