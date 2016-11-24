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Эксперты составили рейтинг продуктов, продлевающих жизнь на 20 лет

Эксперты составили рейтинг продуктов, продлевающих жизнь на 20 лет
Чтобы увеличить продолжительность жизни примерно на двадцать лет, человек должен ввести в свой рацион всего несколько продуктов, сообщает replyua.net со ссылкой на американских специалистов из Университета Стэнфорда.

Ученые провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как определенные продукты влияют на старение организма. В эксперименте приняли участие одиннадцать тысяч добровольцев старше сорока лет. Все участники вели дневники, в которых записывали все продукты, присутствующие в рационе. Эксперты выяснили, что неправильный режим питания, а также употребление вредной пищи приводит к повышению риска внезапной смерти. Также, по словам исследователей, в дневниках некоторых добровольцев они нашли самое полезное меню, и именно эти участники эксперимента могли похвастаться самым крепким здоровьем.

Как удалось выяснить, в рационе этих людей было много овощей, орехов и фруктов. Добровольцы, регулярно употребляющие эти продукты, меньше других жаловались на хронические болезни и плохое самочувствие. По мнению специалистов, путь к долголетию лежит именно через правильный рацион питания, включающий фрукты, орехи и овощи, содержащие максимальное количество полезных минералов и витаминов.
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