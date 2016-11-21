валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Американский астронавт Пегги Уитсон установила сразу несколько удивительных рекордов

Американский астронавт Пегги Уитсон установила сразу несколько удивительных рекордов
Информационное агентство Associated Press сообщает, что сегодня на борт Международной космической станции успешно прибыли еще три члена экипажа: американский астронавт Пегги Уитсон, французский астронавт Томас Песке и российский космонавт Олег Новицкий. Уитсон при этом установила сразу несколько удивительных рекордов, - передает replyua.net.

Следует начать с того, что Уитсон старше всех остальных членов экипажа – ей 56 лет. Кроме того, она является самым опытным и старейшим астронавтом-женщиной в мире – до этого ни одна женщина в истории космонавтики старше 55 лет не была в космосе. Также Уитсон установила еще один абсолютный рекорд: ни одна женщина не находилась суммарно в космосе дольше, чем она – Уитсон провела в различных миссиях на орбите почти 400 дней. Более того, по завершению этой миссии на МКС она вернется домой весной 2017 года абсолютным рекордсменом среди всех американских астронавтов, пробыв в космосе дольше, чем любой другой американский астронавт, будь то женщина или мужчина.

Как только Уитсон вошла на Международную космическую станцию, глава Администрации НАСА заявил: «Мы не можем не гордиться нашей Пегги». Еще одна интересная деталь: в этот раз Уитсон встретит в космосе свой очередной день рождения – в феврале 2017 года ей исполнится 57 лет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
20 ноя 2016
51459

Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Сегодняшнее утро ознаменовалось печальным известием для Украины. Как передает replyua.net, недалеко от населенного пункта Пески военные силы Украины вступили в бой, в результате которого погиб


Последние новости

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: итоги

У Ходорковского ничего не выйдет - журналисты и блогеры

В Аргентине произошло мощное землетрясение

Жители Севастополя подали в суд на ФСБ - СМИ

Американский астронавт Пегги Уитсон установила сразу несколько удивительных рекордов

Правозащитница: Россия формирует культ войны у крымских детей

У Франції нарешті зрозуміли наміри Москви

Стали известны шокирующие результаты первого тура президентских выборов во Франции

Клімкін розповів про альтернативи Мінська-2

У НАТО пообіцяли зосередити увагу на Росії

В предвыборной гонке во Франции лидирует пророссийский кандидат

Французький «друг» Путіна «пролетів» на праймеріз

У WADA не купились на запропоновані Росією гроші

Чергові звірства росіян у Сирії закінчились смертями 20 осіб

Ердоган заявив, що розчарувався в ЄС і вже знайшов альтернативу

Путин и Обама на саммите АТЭС говорили об Украине и Сирии

Черговий антипутінець в адміністрації Трампа: «Скажений пес» справив сильне враження на майбутнього президента

Путін спричинив тектонічні зрушення у світі і зараз на нього чекає «віддача» - блогер

Действия РФ по превращению Крыма в военную базу оказались в центре внимания НАТО

С футбольной коррупцией в Украине будет бороться футбольная прокуратура

 Новости за день