Американский астронавт Пегги Уитсон установила сразу несколько удивительных рекордов

Информационное агентство Associated Press сообщает, что сегодня на борт Международной космической станции успешно прибыли еще три члена экипажа: американский астронавт Пегги Уитсон, французский астронавт Томас Песке и российский космонавт Олег Новицкий. Уитсон при этом установила сразу несколько удивительных рекордов, - передает replyua.net.
Следует начать с того, что Уитсон старше всех остальных членов экипажа – ей 56 лет. Кроме того, она является самым опытным и старейшим астронавтом-женщиной в мире – до этого ни одна женщина в истории космонавтики старше 55 лет не была в космосе. Также Уитсон установила еще один абсолютный рекорд: ни одна женщина не находилась суммарно в космосе дольше, чем она – Уитсон провела в различных миссиях на орбите почти 400 дней. Более того, по завершению этой миссии на МКС она вернется домой весной 2017 года абсолютным рекордсменом среди всех американских астронавтов, пробыв в космосе дольше, чем любой другой американский астронавт, будь то женщина или мужчина.
Как только Уитсон вошла на Международную космическую станцию, глава Администрации НАСА заявил: «Мы не можем не гордиться нашей Пегги». Еще одна интересная деталь: в этот раз Уитсон встретит в космосе свой очередной день рождения – в феврале 2017 года ей исполнится 57 лет.
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