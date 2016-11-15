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18 ноября земляне станут очевидцами «роя звезд»

18 ноября земляне станут очевидцами «роя звезд»
Астрономы сообщают о том, что в этом месяце земляне смогут увидеть большое скопление звезд, передает replyua.net со ссылкой на National Geographic. В ночь на 18 ноября без помощи бинокля, телескопа и других приборов можно будет наблюдать за большим скоплением звезд под названием Ясли.

Однако астрономы все-таки советуют вооружиться биноклем – так картинка будет еще ярче. По словам ученых, скопление Ясли находится в созвездии Рака и считается одним из самых близких к нашей планете. Также, по словам астрономов, в этом скоплении звезд намного больше, чем в других созвездиях. Ясли часто называют «Ульем», сравнивая звезды с пчелиным роем. При ясной погоде в этом скоплении можно насчитать около тысячи звезд. Ученые рассказали, что расстояние до скопления достигает 520-610 световых лет от Солнечной системы.

Еще одно необычное астрономическое событие произойдет днем ранее – в ночь на 17 ноября. Земляне станут свидетелями метеорного дождя. По словам астрономов, за этим явлением лучше всего наблюдать ближе к утру – каждый час будут пролетать от пяти до двадцати метеоров.
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