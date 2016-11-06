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Китай анонсировал грандиозные планы по освоению космоса

Китай анонсировал грандиозные планы по освоению космоса
Информационное агентство Associated Press сообщает, что Китай сегодня поделился своими амбициозными планами в освоении космоса, в частности полете на Марс и запуске новой орбитальной космической станции – об этом передает replyua.net.

Власти Китая заявили, что в следующий четверг состоится запуск космической ракеты, на борту которой будут находиться компоненты новой космической орбитальной станции, а также другие полезные грузы. Напоминаем, что 2 сентября Китай успешно запустил на орбиту Земли второй китайский посещаемый пилотируемый аппарат Проекта 921 под названием «Тяньгун-2». В октябре на борт космической лаборатории были отправлены двое астронавтов, которые будут находиться там в течение 30 дней. Основной 20-тонный модуль станции будет запущен в 2018 году, а оставшаяся ее часть, весом в 60 тонн, должна попасть на орбиту в 2022 году. Миссия новой космической орбитальной станции Китая продлится, по крайней мере, десятилетие.

Тяньгун, что в переводе с китайского означает «Небесный дворец», считается одним из этапов проекта по освоению человечеством Марса. Власти США, ЕС и Китая заявили, что планируют отправить миссию на Марс к концу десятилетия. Также Китай планирует в марте 2017 года отправить на Луну зонд с луноходом, который должен будет собрать образцы ее почвы.

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