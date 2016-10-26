Ученые сделали сенсационное открытие о витамине Д

Американские специалисты смогли доказать уникальное свойство «солнечного» витамина – они утверждают, что витамин Д может остановить старение организма. Как информирует replyua.net, в одном из научных журналов ученые опубликовали доклад о своем новом открытии.
В сообщении говорится о том, что ученые из Института старения Бака, который расположен в Новато, провели несколько экспериментов и установили, что только витамин Д положительно воздействует на стареющие клетки организма. «Солнечный» витамин может продлить жизнь человеку благодаря тому, что защищает клетки от нарушений в работе очень важных белков. По словам исследователей, витамин Д, попадая в организм, преобразуется в определенную форму и препятствует процессам неправильного свертывания белков.
Также ученые установили, что витамин Д не только препятствует старению, но и защищает человека от развития болезни Альцгеймера. Эксперимент проводился на червях, и эксперты отметили, что процесс старения в организме людей и червей протекает практически одинаково, поэтому можно смело заявлять об огромной пользе витамина Д для здоровья.
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