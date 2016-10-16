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Китай заявил, что завтра направит на орбиту двух астронавтов

Китай заявил, что завтра направит на орбиту двух астронавтов
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, китайские власти заявили, что завтра состоится запуск ракеты, которая доставит на орбитальную космическую станцию двух астронавтов. Старт ракеты-носителя Long March-2F произойдет в понедельник в 7:30 утра на краю пустыни Гоби на севере Китая – сообщение об этом было сделано Ву Пингом, заместителем директора Китайского космического агентства во время выступления по телевидению.

Миссия Шэньчжоу 11 предусматривает, что модуль с астронавтами на борту совершит стыковку с космической станцией Тяньгун 2 в течение двух дней. Планируется, что китайские астронавты проведут на орбитальной стронции 30 дней и будут тестировать космический комплекс на предмет его пригодности в качестве среды обитания. Кроме того, астронавты проведут медицинские и научные эксперименты.

Тяньгун 1, экспериментальная космическая станция, была запущена на орбиту в 2011 году, В течение двух лет с ней были проведены стыковки трех космических аппаратов. По замыслу ученых, Тяньгун 1, должна стать средой обитания, в которой космонавты смогу находится в течение длительных периодов времени. В переводе с китайского ее название означает «Небесный дворец». Именно эта станция будет использоваться миссией, которую планируют отправить на Марс к концу десятилетия.

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