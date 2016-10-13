Нобелевскую премию в области литературы получил известный американский музыкант

Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня Стокгольм называл лауреата Нобелевской премии по литературе. Впервые за всю историю этой награды, ее получил не литератор, а музыкант.
Шведская академия сегодня официально назвала журналистам имя лауреата Нобелевской премии в области литературы и толпа отреагировала шумными аплодисментами. Награды за тексты своих песен был удостоен 75-летний американский певец Боб Дилан. По мнению многих представителей западных стран, Боб Дилан является самым влиятельным поэтом-музыкантом своего поколения. Несколько его песен стали своеобразными гимнами антивоенного движения и борьбы за права граждан в США в 1960-е годы.
Следует отметить, что Дилан является первым американцем-лауреатом Нобелевской премии по литературе начиная с Тони Моррисона в 1993 году. Как заявили судьи, он «создал новые поэтические выражения в великой американской традиции песни». Дилан еще никак не отреагировал на эту новость. Американские СМИ пишут, что он редко дает интервью. Его агент заявил, что Дилан находится в туре и должен был играть в Лас-Вегасе сегодня вечером. Associated Press сообщает, что выбор судей сильно разозлил некоторых литературных деятелей.
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