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Стал известен лауреат Нобелевской премии-2016 по медицине

Стал известен лауреат Нобелевской премии-2016 по медицине
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, начиная с сегодняшнего дня судьи будут оглашать победителей Нобелевской премии 2016 года, награждение которых состоится 10 декабря на официальной церемонии. Сегодня Каролинский институт Стокгольма назвал имея ученого, который стал лауреатом Нобелевской премии по медицине в 2016 году.

Обладателем этой награды в текущем году стал профессор Токийского технологического института, 71-летний японец Иосинори Осуми. Суть и значимость его открытия в следующем. Осуми получил признание за новаторские эксперименты в 1990-х годах, связанные с аутофагией – процессом, при котором внутренние компоненты биологической клетки доставляются внутрь ее лизосом (у млекопитающий) или вакуолей (у дрожжей) и подвергаются в них деградации. Фактически, он открыл механизм, при котором клетка становиться «самолюдоедом», уничтожая некоторые свои компоненты, обеспечивая тем самым быструю подачу «топлива» и «строительных материалов» для восстановления своих частей. Открытие этого процесса в клетке оказало очень важное влияние на возможность лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, диабета и рака. У больных этими недугами механизмы аутофагии нарушаются. Каролинский институт Стокгольма заявил, что механизм аутофагии стал известен ученым еще пол века назад, однако именно Осуми в своих экспериментах доказал его значимость для лечения этих заболеваний. В частности, новейшие методы лечения рака предусматривают принудительный запуск механизма аутофагии в раковых, которые приводит к их полному самоуничтожению. В ходе успешных экспериментов уже были излечены более 10 пациентов, имевших последнюю стадию заболевания.

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