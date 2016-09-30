Ученые: потепление на Земле началось после столкновения с кометой

Сотрудники Американского геологического сообщества утверждают, что около 56 миллионов лет назад на Земле началось глобальное потепление из-за столкновения с огромной кометой. Как сообщает replyua.net, такая катастрофа на Земле могла произойти уже после вымирания динозавров, в атмосфере начал скапливаться углерод, а температура на поверхности Земли могла повыситься сразу на восемь градусов.
По мнению исследователей, большая часть животного и растительного мира тогда погибла, и началось «перерождение» живых существ, и именно они стали «прототипами» современных животных на нашей планете. Ученые считают, что после столкновения с кометой на земле появились прямоходящие предки людей. Недавно исследователи обнаружили стеклообразные предметы, которые могут свидетельствовать о том, что много миллионов лет назад Земля столкнулась с большой кометой.
Находку обнаружили в Нью-Джерси, на берегу океана, и эксперты уверены, что находка может указывать на начало работы вулканов. Более того, столкновение с космическим объектом могло спровоцировать выброс большого количества углерода в атмосферу, что привело к увеличению температуры на протяжении длительного времени.
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