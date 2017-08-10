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Блогер: знову спікери Медведчука заганяють в жах і морок всіх українців

Блогер: знову спікери Медведчука заганяють в жах і морок всіх українців
Медична реформа вже кілька місяців не сходить зі шпальт газет та з екранів телевізорів. У запропонованого проекту є як палкі прихильники, так і натхненні противники. Блогер Катерина Золотарьова коментує чергову спробу розкритикувати медреформу і викликати її неприйняття пересічними громадянами, - за інформацією replyua.net, відповідний допис блогер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер ділиться спостереженнями, що один із каналів демонструє платний сюжет, знятий на гроші Медведчука. У ньому розповідають яка погана медреформа – за традицією, не пропонуючи жодної альтернативи. Загалом, сюжет слугує для залякування українців, вганяючи їх в жах і морок. Звісно, головними спікерами виступають улюбленці Медведчука – Тодуров та Богомолець.

Блогер цитує одну з фраз сюжету: «Якщо ви захворіли на застуду, ви вже в групі ризику – сидіть і чекайте на операцію. Можливо, йтиметься про серце, можливо – це про щось». Золотарьова зауважує: навіть такими способами можна продавлювати прикриття для своєї п’ятої точки. Єдине, чого можна побажати цим людям – нехай ваші близькі теж слухають якусь маячню, упаковану в обгортку правди, і холонуть від жаху. Хоча, навіть це ніяк не вплине на покупку цими персонажами нових палаців та шикарних авто, - зауважує блогер.
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