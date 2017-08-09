Врачи назвали идеальный возраст для первых родов

Специалисты из Университета Коимбры, расположенном в Португалии, пришли к очень неожиданному открытию. Как информирует replyua.net, португальские медики считают, что женщины не должны спешить с рождением первенца – дело в том, что те дамы, которые первый раз рожают в возрасте до 30 лет, живут меньше, чем женщины, которые впервые стали мамами только после того, как отпраздновали тридцатилетие.
В ходе длительных исследований ученые установили зависимость между возрастом женщин, которые рожают впервые, их здоровьем и склонностью к долголетию. Оказывается, те, кто почувствовал радость материнства в более зрелом возрасте, жили дольше женщин, ставших матерями в раннем возрасте. При этом идеальным возрастом для рождения первенца врачи назвали 33 года.
Именно в таком возрасте у женщин проявляются генетические маркеры, которые отвечают за долголетие. Более того, ученые утверждают, что первые роды после 30 лет укрепляют здоровье. Самые худшие показатели по здоровью показали женщины, которые впервые родили первенцев в возрасте 15-24 лет.