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Плазмолифтинг — новейший подход к естественному омоложению

Плазмолифтинг — новейший подход к естественному омоложению
Состав плазмы крови включает факторы роста, которые способствуют обновлению кожи, быстрой работе клеток. Они транспортируются по сосудам в течение жизни. Но сосудистая система человека со временем начинает функционировать не так хорошо, как раньше. В связи с этим факторы роста доставляются к коже в меньшем количестве. Она начинает стареть, утрачивать цвет, появляются морщины, сухость. Вернуть ей хороший внешний вид можно при помощи плазмолифтинга, т.е. омоложения плазмой крови человека.

Методика может использоваться не только для омоложения лица, но и в лечении волос, для омоложения влагалища. PRP лифтинг имеет следующие показания:
- изменения кожного покрова, которые произошли с возрастом: сухость, морщины;
- мелкие мимические морщины;
- профилактика растяжек, подтяжка обвисшей кожи, которая утратила свою привлекательность после похудения;
- угри;
- пигментные пятна;
- сухость влагалища, уменьшение ощущений при сексуальных отношениях;
- выпадение, ломкость, жирность волос, перхоть.

После такой процедуры, как плазмолифтинг, получаются следующие результаты:
- упругая, сияющая, увлажненная и неморщинистая молодая кожа;
- кожный покров приобретает свойства, которые помогают усиленно бороться с инфекциями и старением;
- изменения (пигментация), которые появились с возрастом, устраняются;
- при применении в гинекологи: омоложение влагалища, устранение сухости, возвращаются утраченные ощущения при сексуальных отношениях;
- при использовании в трихологии: на третий день после процедуры выпадение волос замедляется, исчезает перхоть, волосы жирнеют в меньшей степени, их - здоровая часть растет быстрее.

Основные этапы проведения процедуры
В клинике «АНА-КОСМО» омоложение плазмой крови проводится пошагово. Первый шаг — консультация. Косметолог анализирует состояние кожи и решает, подходит ли метод омоложения в конкретном случае, даст ли он желаемые результаты. При осмотре медицинский специалист назначает план лечения. Это может быть курс из 3–4 сеансов плазмолифтинга или сочетание процедуры с другими методами. Схема подбирается в индивидуальном порядке.
Омоложение лица, волос или влагалища начинается с того, что у пациента берется кровь из вены (до 60 мл). Из нее при помощи специальной аппаратуры выделяется плазма. Процедура подходит для таких участков тела, как лицо, шея, линия декольте, кисти рук, внутренняя поверхность бедра, ягодицы, спина, кожный покров головы, влагалище.

Пациент пребывает под наблюдением не только в процессе проведения процедуры, но и после нее. Подробнее о всех нюансах можно узнать на странице https://anacosmo.ua/kletochnoe-omolozhenie/plazmolifting/. Клиенты клиники могут рассчитывать на помощь специалистов, квалификацию которых отражают дипломы и международные сертификаты. Обслуживание полностью соответствует высоким стандартам безопасности и качества.
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