В ВОЗ предупредили об эпидемии неизлечимой венерической болезни

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – уже в трех странах врачи столкнулись с гонореей, которую невозможно вылечить с помощью ранее разработанных препаратов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, медики заявили, что гонорея, передающаяся половым путем, стала устойчивой ко всем видам антибиотиков. Теодора Ви, работающая в департаменте репродуктивного здоровья ВОЗ, рассказала, что эксперты зафиксировали три случая – в Японии, Франции и Испании, когда врачи столкнулись с неизлечимой формой гонореи. По ее словам, гонорея является одним из самых «умных заболеваний», поскольку при создании и использовании в лечении нового вида антибиотиков это заболевание начинается сопротивляться, и образуются более серьезные формы. Эксперты предупреждают, что попавшие в благоприятную среду во время орального секса бактерии гонореи могут привести к супергонорее – тяжелой форме инфекции, не поддающейся лечению.
В Соединенных Штатах повышенная сопротивляемость бактерии к антибиотику была отмечена у мужчин, занимающихся однополым сексом. Причиной распространения гонореи медики называют снижение частоты использования презервативов из-за того, что эпидемия ВИЧ резко пошла на спад.