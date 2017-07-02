ВОЗ: число умерших от холеры в Йемене побило очередной рекорд

Представители Всемирной организации здравоохранения в Йемене заявили о том, что жертвами эпидемии холеры в стране стали уже полторы тысячи человек.
Как информирует replyua.net со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, также резко увеличились случаи заболевания холерой в Йемене – по состоянию на конец июня число заболевших превышает 246 тысяч человек. При этом число заболевших за последние два месяца могло вырасти в десять раз по сравнению с более ранними цифрами, добавили в организации. Эпидемия холеры в Йемене стала крупнейшей в мире за последние годы. По данным ВОЗ, случаи заражения были зафиксированы уже во всех провинциях страны, государство близко к гуманитарной катастрофе.
Эксперты считают, что ближе к осени число заболевших может увеличиться в разы. В настоящий момент местные власти, а также представители Детского фонда ООН и Всемирной организации здравоохранения делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной болезни на соседние территории.