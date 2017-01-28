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Эксперты назвали продукты, которые нельзя употреблять в утренние часы

Эксперты назвали продукты, которые нельзя употреблять в утренние часы
Завтрак должен состоять из продуктов, которые улучшают самочувствие, заряжают энергией и позволяют контролировать аппетит, однако существуют блюда, которые ни в коем случае нельзя употреблять в утренние часы, информирует replyua.net.

Неправильный завтрак приводит к плохому метаболизму, чувству усталости, а также провоцирует чувство голода уже через пару часов после приема пищи. Диетологи предупреждают – если утром вы едите кашу, она должна содержать клетчатку, а не углеводы. Кроме того, нельзя употреблять в утренние часы обезжиренные продукты, особенно йогурты. Отсутствие белка приводит к появлению чувства голода уже через несколько минут. Сдобные булочки – под строгим запретом, также эксперты не советуют с утра налегать на блинчики. В списке запрещенных продуктов на завтрак также оказались энергетические батончики, содержащие огромное количество сахара.

Более того, диетологи назвали вредными мюсли, фастфуд и пончики. Эксперты развеяли миф и о пользе соков в утренние часы. Свежеотжатый сок полезен, но только во второй половине дня – в перерывах между основными приемами пищи. Сок слишком тяжелый для голодного желудка.
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