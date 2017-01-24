Комаровский: нужно выбирать «правильного» педиатра

Евгений Комаровский, самый известный педиатр Украины, на своем сайте дал несколько рекомендаций родителям, как выбрать хорошего детского врача, информирует replyua.net.
По словам врача, в основные задачи педиатра входят помощь и решение проблем со здоровьем малыша. «Если после визита к врачу вы обнаружили, что у вас появилось еще больше проблем, если вам рассказали страшилки, если доктор заявляет, что все намного хуже, чем думали родители, и только он в состоянии помочь ребенку, после этих фраз нужно серьезно задуматься», пишет Комаровский. Педиатр отмечает, что хороший детский доктор должен улыбаться, быть вежливым, кроме того, он не станет составлять конкретный список лекарств и посылать в конкретную аптеку, а также в конкретную лабораторию для сдачи анализов.
«Также он не станет критиковать врачей, которых вы посещали ранее. Но это только общие советы, и вы сами должны понять, что здоровье ваших людей не нужно слепо доверять другому человеку. Если хоть одна деталь в поведении врача вас насторожила во время визита, ищите другого педиатра», обращается Комаровский к родителям.