Ученые нашли «плюсы» в высоком кровяном давлении

Специалисты из Калифорнийского университета утверждают, что у людей, жалующихся на высокое кровяное давление, риск развития слабоумия в возрасте 90 лет и старше в несколько раз ниже, чем у людей, не страдающих гипертонией, сообщает replyua.net.
Впрочем, американские исследователи также отметили, что такое различие может стать значимым лишь в том случае, если гипертония начинает развиваться у пациента, которому уже исполнилось 80 лет. По словам специалистов, они долгое время наблюдали за здоровьем 550 пациентов в возрасте старше 90 лет. У сорока процентов испытуемых исследователи диагностировали слабоумие, однако минимальный процент больных был обнаружен в той группе людей, у которых только после 80 лет начало повышаться кровяное давление.
По словам профессора Марии Коррады из университета Калифорнии, это первое в истории исследование, когда ученые могут смело утверждать о том, что у повышенного давления, развивающегося у людей старше 80 лет, имеются свои преимущества. Ученые выяснили, что высокое давление в преклонном возрасте позволяет поддерживать нормальный кровоток в мозге, благодаря чему риск развития деменции резко снижается.