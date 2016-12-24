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Ученые рассказали о самом полезном овоще для зрения и для беременных

Ученые рассказали о самом полезном овоще для зрения и для беременных
Специалисты из Соединенных Штатов провели масштабное исследование и установили, что брокколи является самым полезным продуктом для зрения человека, а также для самочувствия беременных женщин, сообщает replyua.net.

Ученые утверждают, что регулярное употребление брокколи позволяет не только сохранить отличное зрение до глубокой старости, но и улучшить его, если уже имеются какие-то проблемы. Эксперты отмечают, что для идеального зрения брокколи нужно употреблять несколько раз в неделю. Помимо веществ, улучшающих зрение, в этой капусте содержатся элементы, помогающие выводить шлаки естественным путем. Впрочем, специалисты подчеркнули, что компонент, улучшающий зрение, содержится в брокколи в небольших количествах, и необходимо создавать специальные добавки на основе соединения индол-3-карбинола.

Однако даже в небольших количествах этот сорт капусты улучшает самочувствие, защищает стенки сосудов от повреждений, является источником большой группы витаминов и других элементов. Ученые рекомендуют беременным женщинам употреблять брокколи ежедневно – капуста содержит фолиевую кислоту, способствующую обновлению клеток и поддержанию их жизни.
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