Ученые рассказали о самом полезном овоще для зрения и для беременных

Специалисты из Соединенных Штатов провели масштабное исследование и установили, что брокколи является самым полезным продуктом для зрения человека, а также для самочувствия беременных женщин, сообщает replyua.net.
Ученые утверждают, что регулярное употребление брокколи позволяет не только сохранить отличное зрение до глубокой старости, но и улучшить его, если уже имеются какие-то проблемы. Эксперты отмечают, что для идеального зрения брокколи нужно употреблять несколько раз в неделю. Помимо веществ, улучшающих зрение, в этой капусте содержатся элементы, помогающие выводить шлаки естественным путем. Впрочем, специалисты подчеркнули, что компонент, улучшающий зрение, содержится в брокколи в небольших количествах, и необходимо создавать специальные добавки на основе соединения индол-3-карбинола.
Однако даже в небольших количествах этот сорт капусты улучшает самочувствие, защищает стенки сосудов от повреждений, является источником большой группы витаминов и других элементов. Ученые рекомендуют беременным женщинам употреблять брокколи ежедневно – капуста содержит фолиевую кислоту, способствующую обновлению клеток и поддержанию их жизни.