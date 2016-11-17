Врачи предупреждают об огромной опасности

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Project Syndicate, американские ученые и врачи сообщают, что революция в мире здравоохранения, начавшаяся в 1928 году с открытия пенициллина, создала прочное убеждение в том, что с многими заболеваниями покончено навсегда, однако в последствии оказалось, что это совсем не так.
Длительное время количество групп антибиотиков только росло, и их эффективность в борьбе с бактериальными инфекциями была непревзойденной. Однако со временем начался обратный процесс – бактерии стали нечувствительными ко многим антибиотикам, а иных лекарств для борьбы с ними не оказалось. Ученые сообщают, что это привело к тому, что болезни, ранее считавшиеся излечимыми, вновь стали смертельными.
Исследования, проведенные американскими учеными, показали, что устойчивость патогенных организмов к антибиотикам приводит к 700 и более смертям в год. Поскольку у человечества нет других методов лечения некоторых заболеваний, этот показатель будет только увеличиваться. Почему так произошло? Бактерии имеют свойство мутировать, вследствие чего становиться более живучими. Резистентные бактерии быстро размножились и стали наиболее распространенными. Кроме того, антибиотики стали применять для ускорения роста животных, мясо которых потом употребляется в пищу. По подсчетам ученых, таких антибиотиков более 70%. Антибиотики, не использованные на фермах, как отходы сбрасываются в воду, что способствует появлению и размножению резистентных бактерий. Издание подчеркивает, что антибиотики, устойчивые к бактериям, имеют глобальную угрозу. Если человечество не прекратит злоупотребление антибиотиками, его ждут тяжелые последствия.
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