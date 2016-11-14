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Эксперты рассказали, как нужно правильно завтракать

Эксперты рассказали, как нужно правильно завтракать
Американские исследователи из Аризонского университета уверены, что для здоровья и идеального самочувствия каждому человеку необходим очень плотный завтрак, и по своей калорийности он должен превосходить ужин. Как информирует replyua.net, в ходе эксперимента эксперты опросили больше тысячи добровольцев, кроме того, участники эксперимента были протестированы на физическую выносливость и на общее состояние здоровья.

Оказалось, что примерно половина добровольцев питается по утрам правильно, все остальные не придерживаются строгих правил. Согласно результатам эксперимента, люди, которые ежедневно принимали на завтрак довольно калорийную пищу, причем делали это в строго определенное время, были намного здоровее и выносливее тех, кто обычно пропускал утренний прием пищи. По мнению специалистов, завтрак необходим даже, если человек не чувствует голода, и организм нужно приучать к потреблению пищи примерно через полчаса после подъема.

Если голода не чувствуется, после пробуждения нужно выпить стакан теплой воды и подождать минут двадцать. Интересно и то, что эксперты не могут сказать, о том, какая пища на завтрак самая полезная. По их мнению, завтрак должен быть плотным – из белков и углеводов, и калорийная еда по утрам поможет сохранить сытость до обеда и способствует снижению веса.
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