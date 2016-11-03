Минздрав предупредил о росте заболеваемости гриппом

В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили о том, что в стране увеличивается число граждан, заболевших ОРВИ и гриппом, информирует replyua.net.
В сообщении ведомства говорится о том, что только на прошлой неделе в поликлиники страны обратились больше 162 тысяч украинцев с симптомами простудных заболеваний. Число заболевших среди взрослых людей также продолжает расти. Если в середине прошлого месяца 70 процентов заболевших составляли дети до 17 лет, то теперь их число сократилось до 66 процентов. Если брать данные по возрастным группам, то по состоянию на конец октября среди заболевших было больше всего детей в возрасте от 5 до 14 и от 0 до 4 лет.
Темп прироста заболеваемости среди детей за неделю возрос на два процента, а среди взрослых, как ни странно, уменьшился на два с половиной процента. Меньше всего пациентов, обративших в поликлиники, зафиксировано в Тернопольской области, больше всего – в Киеве и Киевской области. Медики отмечают, что в этом году число заболевших на двадцать процентов превышает прошлогодние показатели.
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