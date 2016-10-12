Медики: в Украину идут три штамма гриппа

Пока эпидемии гриппа в Украине не наблюдается, и в ближайший месяц опасный вирус в страну не придет, но о своем здоровье нужно позаботиться заранее.
Как сообщает replyua.net, украинские врачи предупредили всех граждан о том, что в этом сезоне ожидаются сразу три штамма вируса гриппа, и такой грипп может проходить с серьезными осложнениями. По словам Ольги Голубовской, главного инфекциониста Минздрава Украины, сезонные вирусы очень опасны, прежде всего, осложнениями, и их опасность очень высокая, а в этом сезоне ожидается новое простудное заболевание – Гонконг, и у большинства украинцев к нему иммунитет уже выработался, однако не нужно забывать о самых простых и действенных способах защиты организма от простуды – вакцинации, закаливании, приеме витаминов.
Татьяна Дихановская, заведующая центром гриппа и острых инфекций Минздрава Украины, в свою очередь, отметила, что меньше половины украинцев имеют иммунитет к Гонконгу, поэтому вакцинация в этом сезоне необходима всем гражданам, вне зависимости о того, выработался у них иммунитет или еще нет. Напомним, что ранее медики предупредили о том, что эпидемия гриппа в Украине в этом году «начнется с опозданием», - ближе к новогодним праздникам, а число заболевших резко увеличится только к концу января.
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