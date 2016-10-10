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Врач: существует несколько способов защитить себя от простуды

Врач: существует несколько способов защитить себя от простуды
К эпидемии гриппа и других простудных заболеваний нужно готовиться заранее, еще до наступления холодов. Как информирует replyua.net, об этом в прямом эфире рассказал Обозревателю Отто Стойка, главврач Киевского городского Центра здоровья. По его словам, адаптировать организм к предстоящим холодам нужно заранее, и в этом может помочь закаливание – контрастный душ с постепенным понижением температуры.

Конечно, отмечает специалист, закаливание не является панацеей от простудных заболеваний, но укрепляет иммунитет и подготавливает к холодам. Также, по мнению доктора, справиться с осенней хандрой, а также улучшить самочувствие и повысить работоспособность помогают прогулки на свежем воздухе (вне зависимости от погоды) и утренняя зарядка. Холодная погода, вопреки мнению многих, не способствует развитию простудных заболеваний – она позволяет укрепить организм, только нужно гулять там, где меньше народа, поскольку имеет в местах большого скопления людей «гуляет инфекция».

От себя добавим, что лучшей защитой от гриппа считается вакцинация, которую нужно проводить минимум за три недели до предположительной даты начала эпидемии.

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