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Новый закон во Франции вызвал бурю возмущений со стороны мусульман

Новый закон во Франции вызвал бурю возмущений со стороны мусульман
Как передает replyua.net со ссылкой на The Guardian, новый французский законодательный акт вызвал бурю общественного возмущения – власти Франции полностью запретили курения кальянов в кафе и подобных заведениях.

Как сообщает издание, запрет на курения в общественных местах во Франции существует давно, однако теперь в стране будет действовать еще и запрет на кальяны. Несмотря на то, что органы охраны здоровья многих стран мира приняли подобные запреты в связи с огромным вредом, оказываемым этим приспособлением для здоровья человека, мусульмане, живущие во Франции, расценили этого закон как очередную антимусульманскую меру. Так, за последний год французское правительство уже приняло ряд законодательных актов, приветствуемых коренными французами и болезненно воспринимаемых мусульманами – речь идет прежде всего о запрете ношения буркини, мусульманских купальников на пляжах, ношения мусульманского женского платка в школах и высших учебных заведениях, а также запрете публичного совершения намаза – так, как это происходит прямо на улицах в мусульманских странах.

В то же время, позиция французских органов здравоохранения вполне обоснована – медики установили, что один час курения кальяна равносилен выкуриванию 40 сигарет, что не может не оказывать крайне негативное влияние на здоровье курильщика. Летом текущего года полный запрет на кальяны был введен также в Зимбабве – стране, где курения кальяна является традицией, а все кальян-бары и заводы были закрыты в связи с приказом правительства.

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