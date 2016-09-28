Медики: эпидемия гриппа в Украине начнется через три месяца

В этом году вспышка эпидемии гриппа начнется не как обычно – число заболевших в октябре и ноябре будет минимальным, и эпидемиологический пик придется только на конец декабря. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Олег Назар, известный врач-иммунолог.
По его словам, в прошлом году наблюдалась похожая картина – большинство украинцев заболели гриппом в конце декабря-начале января, однако сейчас нужно ожидать самого большого количества заболевших к концу декабря, то есть аккурат перед новогодними каникулами. По словам Назара, в этом году в Украине будут свирепствовать сразу две тяжелые формы гриппа – «Брисбен» и «Калифорния». К этим видам заболевания у многих украинцев выработался иммунитет, поскольку и «Брисбен», и «Калифорния» уже неоднократно свирепствовали в нашей стране.
Такой ситуации, как в прошлом году, уверен специалист, через два-три месяца не ожидается. Коллективный иммунитет в Украине сейчас очень высокий, и этот сезон должен пройти без осложнений и без множества летальных исходов, если, конечно, граждане не будут запускать простуду и вовремя обратятся в поликлинику.
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