«Титанику» 20 лет: вскрылись будоражащие факты о сьемках киношедевра

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1 ноября этого года «Титанику» исполняется двадцать лет. Напоминаем, что мировая премьера этого фильма осуществилась в Токио 1 ноября 1997 года и по сей день фильм занимает второе место среди наиболее кассовых фильмов за все время.Вот парочка любопытных фактов о фильме «Титаник». Известная сцена с рисунком Роуз является первой, где Ди Каприо и сама Кейт снялись в паре. То беспокойство, которое так хорошо видно в кадре имела место на съемочной площадке. Этот рисунок был нарисован Джеймсом Кэмэроном и ушел этот лот в 2011 году за целых 16 тыс. долларов.Актриса на съемках подхватила пневмонию, так как единственная работала без спецкостюма и вынуждена была нырять в настоящую воду, взятую из Тихого океана. Именно поэтому ее реакция на ныряние в фильме была столь реалистичной, ибо самой актрисе не очень хотелось туда прыгать. Среди реальных пассажиров «Титаника» был настоящий ДЖ. Доусон, но его имя было Джон. Он, как и главный герой фильма тоже погиб, но Кэмэрон утверждает, что связи между Ждоном и киношным Джеком нет. Сцена, где актеры снимались на плавающей двери, была снята в бассейне заполненном теплой водой и глубиной всего метр в глубину. Поэтому на самом деле сцена выглядела не так драматично, как показано в фильме.