Джаред Лето заменит покойного Дэвида Боуи в новой картине

Джаред Лето сыграет одну из главных ролей в фильме «Бегущий по лезвию 2049», который является сиквелом триллера, снятого 35 лет назад в Голливуде. Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, также в картине снимутся Робин Райт, Райан Гослинг и Харрисон Форд.
В картине должен был сниматься Дэвид Боуи, однако он не успел этого сделать – музыкант скончался после продолжительной болезни. Джаред сыграет персонажа, роль которого изначально должен был исполнить Дэвид Боуи. Однако в связи с кончиной легендарного певца режиссер картины Дени Вильнев решил заменить его на Лето. По словам Вильнева, Боуи успел поработать над картиной, привнес в фильм много интересного и нового, поэтому создатели тщательно подыскивали ему замену, и Лето очень хорошо, по мнению многих, может вписаться в фильм.
Интересно и то, что съемки завершатся уже совсем скоро, и пока неизвестно, сколько эпизодов с Лето будет отснято. Премьера триллера запланирована на октябрь текущего года.