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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Джаред Лето заменит покойного Дэвида Боуи в новой картине

Джаред Лето заменит покойного Дэвида Боуи в новой картине
Джаред Лето сыграет одну из главных ролей в фильме «Бегущий по лезвию 2049», который является сиквелом триллера, снятого 35 лет назад в Голливуде. Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, также в картине снимутся Робин Райт, Райан Гослинг и Харрисон Форд.

В картине должен был сниматься Дэвид Боуи, однако он не успел этого сделать – музыкант скончался после продолжительной болезни. Джаред сыграет персонажа, роль которого изначально должен был исполнить Дэвид Боуи. Однако в связи с кончиной легендарного певца режиссер картины Дени Вильнев решил заменить его на Лето. По словам Вильнева, Боуи успел поработать над картиной, привнес в фильм много интересного и нового, поэтому создатели тщательно подыскивали ему замену, и Лето очень хорошо, по мнению многих, может вписаться в фильм.

Интересно и то, что съемки завершатся уже совсем скоро, и пока неизвестно, сколько эпизодов с Лето будет отснято. Премьера триллера запланирована на октябрь текущего года.
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