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Необычное приложение бьет все рекорды популярности в Интернете

Необычное приложение бьет все рекорды популярности в Интернете
Teleport Future Technologies, Inc, известная американская компания, представила необычное приложение для смартфонов под управлением iOs и Android. Как информирует replyua.net, с помощью программы можно изменять цвет волос на фотографиях, причем полученный результат выглядит очень реалистично.

Приложение пользуется бешеной популярностью, и за несколько дней оно вышло в лидеры бесплатных программ для скачивания. Более того, в Google Play программа Teleport также занимает первое место среди новинок. Точной статистики Google не приводит, но приложение установили уже более 500 тысяч пользователей. По данным разработчиков, общее число установок достигло полутора миллионов. С помощью программы пользователь может изменить свой цвет волос на снимке – в приложении представлена огромная палитра оттенков.

Отмечается, что основателями американской компании являются Богдан Матвеев и Владислав Уразов. Что касается Уразова, то он родился в Одессе, а позже переехал за границу. В настоящий момент его компания смогла привлечь инвестиции в размере одного миллиона долларов.
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